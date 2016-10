Langholzfelder auf Pilgerreise am neuen Barbaraweg

06.10.2016, 11:26 Uhr

Gemütliche Plauderei

Vizebürgermeister Markus Hofko überreichte ein Gastgeschenk an die Delegation des Landes OÖ. Mit Grammelpogatschen und slowakischem Wein wurde über die Schönheit des Barbaraweges mit der slowakischen Delegation geplaudert, die sich Anleihen für Ihr Projekt vom Mühlviertler Johannisweg geholt hat.Die hl. Barbara, Patronin der Bergarbeiter hat dem Weg den Namen gegeben. In dieser Gegend haben die Menschen jahrhundertelang nach Gold, Silber, Kupfer und anderen Edelmetallen gegraben. Wunderbare Städte wie Banska Bystrica, Kremnica oder Banska Stiavnica liegen am Weg. Ein Rundumblick vom geografischen Mittelpunkt Europas, ein Bad im Thermalort Sklene Teplice oder einer der wichtigsten slowakischen Wallfahrtsorte in Stary Hory lassen Staunen und Freude aufkommen.