Ärztenotdienst und Hausärztlicher Notdienst im Bezirk Linz-Land

Gesundheitsnummer 1450

Gesundheitsberatung, was zu tun ist und wer weiterhilft, wenn nachts der Zahn pocht, der Bauch krampft oder Ähnliches vorliegt.

Hausärztlicher Notdienst:

(inkl. Schiedlberg, Wolfern, Dietach) Ordination Samstag, Sonn- und Feiertag von 9 - 12 Uhrs sowie von 17.30 bis 18.30 Uhr, Visitendienst von 7 bis 7 Uhr darauffolgender Werktag. Tel.: 141

07.03. Dr. Selma Aydin-Yilmaz, Leonding, Tel. 0732/680630

Dr. Michael Windner, Hörsching, Tel. 07221/72516

Dr. Katharina Mitter, Haid, Tel. 07229/88625

Dr. Doris Maschek, Enns, 07223/84840

08.03. Dr. Gudrun Grund, Wilhering, Tel. 07226/2635

Dr. Jagersberger OG, Traun, Tel. 07229/72222

Dr. Agnes Hauser-Seidl, St. Marien, Tel. 07227/8118

Dr. B. Wokatsch-Ratzberger, Hargelsberg, 07225/20555

Ordinationsdienst am Samstag, Sonntag und Feiertag, jeweils von 7 bis 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeit der Notruf 141.

Hausärztlicher Notdienst

Er steht all jenen zur Verfügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen Arzt brauchen. Allgemeinmediziner sind dafür abends, in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz.

Expertentipp: „Er ist nur für akute Beschwerden gedacht, bei denen der Patient sofort medizinische Hilfe braucht. Für kleinere bzw. chronische Beschwerden sollen sich die Betroffenen bitte zu regulären Ordinationszeiten an ihren Hausarzt bzw. ihre Hausärztin wenden."

Am Abend, in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen teilen sich die Hausärzte eines Sprengels die Dienste nun auf und wechseln einander ab.

Hier findet ihr, wer in den anderen Gemeinden im Bereich der Region Enns Dienst hat.

Apotheken-Notdienst

Unter der Nummer 1455 erfahren Sie zum Ortstarif die nächstgelegene dienstbereite Apotheke. Der Apothekenruf ist rund um die Uhr erreichbar.

Apotheken-App: Alle dienstbereiten Apotheken finden Sie auch über die Apotheken App bzw. auf apothekerkammer.at Rubrik Apothekensuche

Krisenhilfe Oberösterreich

• Hilfe in psychischen Krisen: Tel. 0732/2177

Zahnärztlicher Notdienst

• Notdienstzentrum der Landeszahnärztekammer OÖ, UKH Linz, Garnisonstraße 7, von 8 bis 14 Uhr und 20 bis 24 Uhr

