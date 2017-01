Auftaktrennen zur 38. Neuhofner Geländelaufserie

15.01.2017, 11:18 Uhr

Die Langstrecke der Männer über 9, 6 km wurde dieses Mal vom Cuplauf- Debütant Andreas Silberbauer (Grieskirchen) mit einem Start – Ziel Sieg in 32:21 Minuten gewonnen. Christian Haas (Kolland Topsports Gaal) und Reinhard Buchgeher (LSC Wels/Land) belegten die Plätze zwei und drei.

Hervorragend konnte sich im sehr gut besetzten Starterfeld der Neuhofner Stefan Tripolt behaupten. Er kam als Vierter in das Ziel und belegte in seiner Klasse den 2. Platz. Er platzierte sich mit dieser Leistung vor einigen seiner Mitstreiter aus dem Vorjahr und fand damit eine Bestätigung seines guten Trainingszustandes.Die Neuhofner Andreas Zeintl und Max Schöngruber erzielten den 6. bzw. den 8. Platz in der Klasse M50. Michael Scheuringer wurde 19. in der Klasse M30.In der jüngsten Altersklasse (M/W 12) waren fünf Kinder des Nachwuchstrainings über die Distanz von 1,2 km (eine Runde) am Start.Als bester Neuhofner platzierte sich Tobias Hinterkörner mit einem 6. Rang. Quentin Kadisch und Stefan Kaurin belegten Rang 12 Rang 14 in einem großen Starterfeld. Bei den Mädchen liegen Stana Kaurin und Marijana Blagojevic auf die Plätze 10 und 11.Der U18 Bewerb über 2,4km war für Lena Altmüller aus Neuhofendas Aufwärmrennen, das Sie in ihrer Klasse auch gewonnen hat. Nach einer Pause von wenigen Minuten war Lena wieder am Start über die sogenannte Kurzstrecke von 4,8km.Die Kurzstrecke über 4,8km wurde von Jürgen Aigner (LAG Genböck Haus Ried) unangefochten dominiert. Er bewältigte die 4,8 km lange Strecke in 15:53 Minuten. Rabeder Simon und Enzenberger Martin (beide SU IGLA long life) konnten Rang 2 und 3 belegen.Ebenfalls überlegen siegte Anna Glack von der Union Neuhofen in der Damenklasse mir 19:26 Minuten. Platz 2 und 3 erreichten Jasmin Zweimüller und Ecker Julia (beide LAG Genböck Haus Ried).Lena Altmüller (Union Neuhofen) wurde bei ihrem zweiten Lauf an diesem Tag hervorragende Fünfte und in der allgemeinen Klasse erreichte sie Platz 4. Fritz Raxendorfer belegte im Männerfeld den 12. Gesamtrang.Der 2. Lauf findet in 2 Wochen, am 28. Jänner statt.