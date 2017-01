"Die Hölle": Treffen Sie Ruzowitzky und Co

02.01.2017, 00:00 Uhr

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky präsentiert seinen neuen Film "Die Hölle" im Hollywood Megaplex PlusCity.

"Das radikal Böse" hat Stefan Ruzowitzky bereits erforscht, nun geht es für den Regisseur in "Die Hölle". Der neue Thriller des oscar-prämierten Regisseurs spielt in Wien. Er erzählt von der türkischstämmigen Taxifahrerin Özge, die von einer Mordzeugin zur Gejagten und schließlich zur Jägerin wird. Das Publikum erwartet ein hochspannender Film mit Action-Sequenzen, authentischer Milieuzeichnung und einem exzellenten Cast. In den Hauptrollen sind Violetta Schurawlow, Tobias Moretti und Sammy Sheik zu sehen, in Nebenrollen treten Friedrich von Thun und Robert Palfrader in Erscheinung.

Offiziell startet der Film am 19. Jänner in den Kinos. Zur Vorpremiere des "schnellsten und härtesten österreichischen Thrillers aller Zeiten" kommen Regisseur Stefan Ruzowitzky und Schauspielerin Violetta Schurawlow am 11. Jänner persönlich ins Hollywood Megaplex PlusCity. Ab 19.30 Uhr stehen die beiden Stars für Autogrammwünsche zur Verfügung, um 20.15 Uhr beginnt die Vorstellung.Wir verlosen 20x2 Tickets für die Vorpremiere! Die Gewinner werden am 9. Jänner per Zufallsverfahren gezogen und per Mail verständigt. Viel Glück!Mehr Infos finden Sie auch hier: www.megaplex.at