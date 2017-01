Musikalische Inspiration aus aller Welt

30.01.2017, 00:00 Uhr

Energie der Straßenmusik

Seit zehn Jahren begeistern die weitgereisten und spielfreudigen Vagabunden Herwigos (Violine, Bratsche, Klavier), El Coba (Gitarre) und Giorgio Rovere (Gitarre) ihr Publikum mit melancholisch verträumten Weisen, energetisch treibenden Klanginstallationen und virtuosen Soli. Diese Vielfalt ist auch auf dem neuen, fünften Album "Zehn Welten" zu finden. Jede Komposition eröffnet eine Welt für sich, die Cobario erforscht und erkundet haben. Der Stil von Cobario ist vor allem geprägt von den unterschiedlichen Inspirationen, die man als Straßenmusiker rund um die Welt sammelt. Das Spiel auf öffentlichen Plätzen lebt von der besonderen Energie, die durch die Interaktion mit dem Publikum entsteht. Ihre aktuellen Kompositionen und die lebendige Spielweise leben noch immer von dieser Energie, wie Cobario auf ihrem neuen Album „Zehn Welten“ eindrucksvoll hören lässt.Am 16. Februar gastiert das Trio ab 19.30 Uhr in der Marcel Callo-Kirche in der Schörgenhubstraße 39. Karten gibt es im Vorverkauf um 20 Euro, etwa in der Pfarrkanzlei, im Café in der Tuchfabrik oder unter www.cobario.com . An der Abendkasse sind Eintrittskarten um 23 Euro erhältlich.