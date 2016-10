"Superpraktikantin" im Theater-Einsatz

04.10.2016, 00:00 Uhr

Begeisterter Theaterfan

Abwechslungsreiches Praktikum

Baumgartner absolviert derzeit ein Masterstudium "English Studies and the Creative Industries" an der Universität Salzburg. Im Rahmen des Studiums ist es Pflicht, ein Internship in einem Kunst- und Kulturbetrieb zu absolvieren. "Ich wusste von Anfang an, dass ich dieses Praktikum in Linz absolvieren möchte, da ich selbst gerne die Kultur der Stadt miterlebe und mir regelmäßig Ausstellungen im OK oder im Lentos Kunstmuseum ansehe." Baumgartner ist begeisterte Theaterbesucherin und auch selbst seit vielen Jahren Tänzerin des Tanzensembles ‚SMASH the limit‘. "Deshalb war eine Stelle an einem Theater für mich die perfekte Möglichkeit, mein Studium mit meinen privaten Interessen zu kombinieren."Während des Praktikums im Theater in der Innenstadt arbeitete Baumgartner vor allem in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mit und sammelte dort neue Erfahrungen. So durfte die Studentin zum Beispiel Pressemitteilungen verfassen oder offizielle Pressefotos für Rock Me Again – Die Falco Show gestalten. Baumgartner beteiligte sich außerdem aktiv am Entstehen des Black Wings-Musicals. "Darüber hinaus bekam ich die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen eines Theaters zu blicken, mich mit Schauspielern zu unterhalten und auch einige Vorstellungen im Theater in der Innenstadt live mitzuerleben. Ich wurde vom Team herzlich aufgenommen und sofort in das familiäre Umfeld des Hauses eingeschlossen. Es wurde immer viel gelacht – sei es bei den Komödien auf der Theaterbühne oder beim gemütlichen Beisammensein nach der Arbeit. Ich habe das Theater in der Innenstadt als Praktikantin betreten und werde nun, da mein Praktikum vorbei ist, als großer Fan immer wieder zurückkehren!"