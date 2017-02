Valentins-Highlights für jeden Geschmack

03.02.2017, 00:00 Uhr

Die Formen der Liebe

Tierische Liebe

Leidenschaftlich quizzen

Tipp für Singles

Zusätzlich gibt es in Linz aber noch ganz andere, besondere Programmpunkte am Valentinstag. Hier eineIm Haus der Frau kommen am Vormittag des Valentinstags verschiedene Formen der Liebe zur Sprache. Lebensberaterin Gerlinde Poimer spannt ab 9 Uhr einen Bogen von der Liebe in Beziehungen über die Eigenliebe bis zur Schöpfungs- und Gottesliebe. In den Kosten von 6 Euro ist auch eine kleine Valentins-Überraschung enthalten. Anmeldung:Treue bis in den Tod, Damenwahl oder Partnertausch – das Liebesleben der Tiere verblüfft oft sogar die Biologen. Perfekt für Tierfreunde ist ein Ausflug am Valentinstag in den Zoo Linz. Dort kann man in einer Spezialführung ab 14 Uhr allerhand Spannendes über die ausgefallenen Strategien und bizarren Tricks erfahren, die so manche Art entwickelte, um sich erfolgreich fortpflanzen zu können. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Anmeldung:Auch das beliebte PubQuizzz in der Kulturbar Konrad steht am 14. Februar ganz im Zeichen des Valentinstags. Leidenschaftliche Rätselrater sind ab 20 Uhr herzlich willkommen.Vielleicht lernen Sie am Valentinstag ihre große Liebe kennen? Möglich machen will das City Speed Dating. Am 14. Februar gibt es ein Valentins-Special im Herberstein in der Altstadt. Singles von 33 bis 43 Jahren sind um 19 Uhr eingeladen, Singles zwischen 24 und 34 Jahren können sich ab 20.15 Uhr näher kommen. Mehr Infos und Anmeldung auf www.cityspeeddating.at Am Wochenende davor findet am 11. Februar ab 19 Uhr ein Single-Dinner für Damen und Herren zwischen 40 und 55 Jahren im Linzer Cubus statt. Eine Anmeldung für das kulinarische Turtelerlebnis ist hier möglich: www.turteltauben.at