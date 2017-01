Musikalische Highlights beim Linzer Operettenwettbewerb

23.01.2017, 17:40 Uhr

Junge Talente zeigten an der Anton Bruckner Privatuniversität ihr Können. Julia Grüter gewann die zweite Auflage des erfolgreichen Wettbewerbs.

Studierende des Instituts für Gesang und Musiktheater stellten sich am Wochenende im Finale des zweiten oberösterreichischen Operettenwettbewerbs einer internationalen Jury. Aus 30 Teilnehmern der Vorrunden wurden zwölf Finalisten ausgewählt. Diese standen am Sonntag, 22. Jänner, der prominent besetzten Jury gegenüber, für deren Ehrenvorsitz die TV- und Volksopernlegende Dagmar Koller gewonnen werden konnte.

Engagements für Nachwuchs-Talente

Die junge Sopranistin Julia Grüter überzeugte die Experten mit ihrer Darbietung von Franz Lehárs „Vilja-Lied“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ und der Arie „Liebe, du Himmel auf Herden“ aus der Operette „Paganini“. Sie entschied sowohl den von der OÖ Versicherung zur Verfügung gestellten ersten Preis im Wert von 3.000 Euro sowie den Publikumspreis der BezirksRundschau im Wert von 400 Euro für sich. Der mit 2.000 Euro dotierte zweite Preis ging an die Sopranistin Ilia Vierlinger, über den dritten Preis konnte sich der Tenor Xiaoke Hu freuen. Alle drei Preisträger sind auch Mitglieder des oberösterreichischen Opernstudios in Kooperation mit dem Landestheater Linz.Die Jurymitglieder vergaben außerdem Sonderpreise in Form von Engagements an Justus Seeger und Xiako Hu (durch Michael Lakner, Intendant Stadttheater Baden), Teresa Bruckböck (durch Herman Schneider, Intendant Landestheater Linz), Ilia Vierlinger (durch Johannes Wildner, Dirigent Opernair Gars) sowie an Julia Grüter (durch Uwe Lohr, Intendant Stadttheater Baden). Brucknerhaus-Direktor Hans-Joachim Frey zeichnete mit dem Sonderpreis gleich mehrere Studierende des Instituts für Gesang und Musiktheater aus und veranstaltet u.a. mit den Preisträgern und Finalisten des Operettenwettbewerbs zum Muttertag 2017 eine Matinee im Brucknerhaus.