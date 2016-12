Ein Rückblick auf Altes und ein Ausblick auf Neues

11.12.2016, 13:41 Uhr

im Festsaal Mauterndorf zu einer Auftaktveranstaltung ein. Mit der Feierlichkeit wurde zum einen ein Rückblick auf vergangene Zeiten, aber zum anderen auch ein Ausblick auf die Feierlichkeiten, die im Jubiläumsjahr 2017 stattfinden sollen, gegeben.

Das Moderatorenteam Brigitte Wieland und Wolfgang Kocher gaben neben einer kurzen Vorstellung des Jahresprogramms, auch Zeitzeugen aus Wirtschaft, Landwirtschaft und Handel die Möglichkeit persönliche Anekdoten über das Leben in der Marktgemeinde preiszugeben. Für einen geschichtlichen Überblick sorgte, der auch an der Entstehung der Mauterndorfer Ortschronik beteiligt ist.Musikalisch umrahmt wurde die Auftaktveranstaltung von der Hausmusik Kirchner, von einem Ensemble der Bürgermusik sowie vom Männergesangsverein Mauterndorf. Feierlich wurde an diesem Abend auch das Mauterdorflied präsentiert, dass anlässlich des Jubiläumsjahres 2017 komponiert wurde.