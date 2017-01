Biokosmetik- Naturkosmetikseminar

12.01.2017, 23:25 Uhr

Eine Besonderheitheit ist die Halalzertifizierung, die sicher in Zukunft von grosser Bedeutung sein wird.Auch Mikroplastik war ein wichtiger Bestandteil des Vortrages,Codecheck hat einen Mikroplastikratgeber herausgegeben,einen solchen gibt es auch vom Bund https://www.bund.net/service/publikationen/detail/... Herr Etschmaier hat sich- nachdem er jahrelang in der Pharmaindustrie tätig war- entschlossen einen Familienbetrieb zu gründen und nur Biokosmetik in Österreich herzustellen. Ein wichtiger Bestandteil ist eine Pflanze namens Dictamnus,die nur auf Kreta wächst .Sogar in die Märchenwelt hielt diese Pflanze Einzug: Harry Potter verwendete diese. Anschliessend wurden erlesene Olivenöle verkostet und Cremen ausprobiert.