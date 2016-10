"Bilder gehen auf die Reise" -Wanderaustellung mit Werken sehbehinderter Kinder

Wenn Bilder eine Reise tun…



…dann ist das in diesem Fall keine gewöhnliche Wanderausstellung.

Es handelt sich um die beeindruckenden Ergebnisse leidenschaftlicher Farbexperimente von blinden und mehrfach sehbehinderten Kindern.

Der seit 30 Jahren bestehende Verein „Contrast“ mit Sitz in Wien, betreut derzeit 250 Kinder mit diesbezüglichen besonderen Bedürfnissen von ihrer Geburtsstunde bis zum Schulalltag. Die Vernetzung mit den Eltern und PädagogInnen ist ein wesentlicher Bestandteil des aus 25 Personen bestehenden Teams, welches in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland tätig ist.

Auf die Frage ob es nicht eigenartig ist, ausgerechnet sehbehinderte Kinder zum Malen zu animieren, entgegnet die Ideengeberin der Wanderausstellung, Frau Irene Dienstl enthusiastisch: „Gerade das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten und wie ich sagen darf, mit einzigartigen Erfahrungen und Ergebnissen. Wir gaben Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren die Möglichkeit mit verschiedensten Maltechniken zu experimentieren und Farben auch im wahrsten Sinne des Wortes zu „be-greifen“. Und nicht zuletzt die AusstellungsbesucherInnen haben die Möglichkeit, die Werke von einer ganz anderen Seite zu betrachten.“

Die Ausstellung „ Bilder gehen auf die Reise“ wird während der nächsten 8 Monate unter anderem in Melk, Wien, Mödling, St.Pölten und Heidenreichstein Station machen. Zum Abschluss der Bilderreise im Mai werden die Werke den KünstlerInnen zurückgegeben und diese auch in die Handlung eines Kindertheaterstücks mit einbezogen.

Der Startschuss für die „reisenden Bilder“ fällt im Burgenland, denn

zur Ausstellungseröffnung mit prominenten Gästen lädt die Projektleitung des Vereins „Contrast“ am 5. Oktober um 18.00 Uhr in die Schuhmühle Schattendorf.





Ausstellungseröffnung „ Bilder gehen auf die Reise!“

5. Oktober 2016, 18.00 Uhr

Kultur- & Kommunikationshaus Schuhmühle

7022 Schattendorf, Am Tauscherbach 1

Eintritt frei!