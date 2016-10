Erntedankfest 2016 der Evangelischen Pfarrgemeinde Nickelsdorf

Schon im Vorfeld wurde die Kirche von den Damen des Frauenkreises mit Früchten der Felder und Gärten liebevoll geschmückt. Aufgrund der Bauarbeiten am Kirchenvorplatz musste dieses Jahr vom Aufbau eines aus Früchten gestalteten Erntedankturmes Abstand genommen werden. Mit der neu geflochtenen Erntedankkrone, einem Leiterwagen und einem Wagenrad voller Erntegaben wurde aber jeder Besucherin und jedem Besucher vor Augen geführt, zu welchem Fest sich die Anwesenden zusammengefunden haben.Die Kinder der Volksschule präsentierten die verschiedenen Früchte- und Obstsorten und führten den Gästen ein kleines Stück mit dem Titel "Dr. Breitenbach und das Brot" vor. Der Singkreis Nickelsdorf begeisterte mit dem Lied "Masithi Amen" aus Südafrika und der bekannten Weise "Ins Wasser fällt ein Stein".Nach dem gemeinsam gefeierten Heiligen Abendmahl wurden die Gäste unter den Klängen von "Möge die Straße" zu einer kleinen Agape ins Pfarrgemeindezentrum geladen. Bei Würsteln und Semmeln, Mineralwasser und einigen Flaschen Wein saßen die Besucherinnen und Besucher dieses Erntedankfestes noch bis in den frühen Nachmittag gemütlich zusammen.www.evangelische.at

