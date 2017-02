Berufsinformationsmesse in der NMS Zurndorf

03.02.2017, 20:53 Uhr

Betriebe/Berufe stellen sich vor

„Handwerk hat goldenen Boden“ – hat dieses uralte Sprichwort heute noch Gültigkeit?? Befragt man Handwerksbetriebe in unserer Region, stellt sich heraus, dass in vielen Bereichen ein akuter Mangel an Lehrlingen herrscht. Die Folge davon ist, dass wir in einigen Jahren keine qualifizierten Facharbeiter haben werden, die die Arbeit zur Zufriedenheit der Kunden, das sind wir, erledigen können.Glauben wir Wissenschaftlern, die sich mit der Zukunft beschäftigen, steigt unsere Lebenserwartung in den nächsten Jahren immer weiter. Wer kümmert sich um ältere Menschen, um Pflegebedürftige? Wer arbeitet mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen?In unseren Schulen sitzen potentielle Lehrlinge, die zu wenig über die einzelnen Berufssparten wissen und sich demzufolge auch nie dafür entscheiden werden. Auf der anderen Seite gibt es genügend Betriebe, die qualifizierte Ausbildung im dualen System bieten bzw. Schulen und Ausbildungsstätten, die die Aus- und Fortbildung im sozialen Bereich abdecken.Im Vordergrund steht in jedem Fall die Liebe zum Beruf – nur was man gerne tut, macht man auch gut!

Das war unsere Motivation für die Veranstaltung einer Betriebs-/Berufs-Informationsmesse an der NMS Zurndorf am 19. 1. 2017 in der großen Pausenhalle.Eingeladen waren Vertreter aus der Region, die in diesem Rahmen ihren Betrieb präsentieren konnten. Folgende Handwerksbetriebe nahmen daran teil (in alphabetischer Reihenfolge):Hans-Jürgen Beck (Zahnlabor), Roland Hiessberger (Bäckerei), Günter Horvath (Malerei-Schriften-Fassaden), Simone Husz (Gastronomie), Michel Nitschinger (Spenglerei), Barbara Rosner (Friseurin).Informationen im sozialen Bereich erhielten die Schülerinnen und Schüler durch DGKS Michaela Zax vom Krankenhaus Kittsee und durch Elke Schererbauer (SeneCura Frauenkirchen).Die Zielgruppe dieser Veranstaltung waren die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen unserer Schule, die im Vorfeld auf die Informationsmesse vorbereitet wurden. Mit einem Fragenpool ausgestattet befragten sie die Teilnehmer nach ihrem persönlichen Werdegang, nach dem Betrieb, dem Anforderungs- und Tätigkeitsprofil, nach den Sonnen- und Schattenseiten der einzelnen Berufe.Die Bäckerei Hiessberger sorgte mit ofenfrischen Kostproben für das leibliche Wohl der Teilnehmer, die Firma Kazianschütz unterstützte uns mit gesunden Getränken.Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die den 1. Versuch unserer Schule, Betrieben und Lehrstellensuchenden eine gemeinsame Plattform zum Interessensaustausch zu bieten, unterstützten - HERZLICHEN DANK!Nicht zuletzt sind die Schülerinnen und Schüler der 4B zu erwähnen, die durch ihren Einsatz vor, während und nach der Veranstaltung zum guten Gelingen beigetragen haben.