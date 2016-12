Gesundheitstage 2016

11.12.2016, 16:42 Uhr

Den Vortrag zu diesem Thema hielt OA Dr. Karl Mach, vielen bekannt aus seiner Tätigkeit am KH Oberpullendorf. Gesundheitslandesrat Mag. Norbert Darabos ging in seiner Begrüßung auf das Entstehen des Landesseniorenbeirates und den Stand der medizinischen Versorgung im Burgenland ein und meinte zum Tagesthema, dass er Gesundheitsvorsorge in unserer Zeit für sehr wichtig halte und dass Herz-, Kreislauferkrankungen zu den Krankheiten gehören, die zu den meisten Todesfällen führen.

Beim Gesundheitstag in der KUGA: Bezirksseniorenbundobmann Albert Maschler, Bezirksvorsitzender des Pensionistenverbandes LAbg a.D. Georg Hahn, Landesseniorenbeiratsobmann BR.a.D. Johann Grillenberger, Landesrat Mag. Norbert Darabos, Landesseniorenbeiratsobmann-Stv. LAbg a.D. Kurt Korbatits und Vortragender OA Dr. Karl Mach