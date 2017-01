23.01.2017, 15:17 Uhr

Gisela Csenar ist begeisterte Unterpullendorferin und "Panonci" Gründerin

UNTERPULLENDORF (EP). Eine Reihe glücklicher Zufälle und die große Liebe zur Tamburica und zum Volkslied waren die Gründe, warum Gisela Csenar vor mehr als zwanzig Jahren im Gymnasium Oberpullendorf für den pannonischen Zweig das Tamburica-Orchester Panonci gründete. Die gebürtige Nebersdorferin ist Mutter von drei Töchtern und spielt Tamburca seit ihrer frühesten Kindheit. Die Freude am Musizieren und zum Volkslied sei mehr als ein Hobby. "Musik ist ein Teil meines Lebens, ich bin mit Musik aufgewachsen." Mit Panonci konnte und kann Gisela Csenar ihr Affinität zur Musik ausleben, das Orchester kann auf viele Auftritte innerhalb, aber auch außerhalb der Schule zurückblicken und hat bereits vier CD´s aufgenommen. Eine fünfte soll bald folgen. "Diese CD wird mein letztes großes Projekt mit Panonci, welches mir besonders am Herzen liegt."

Zweites Wohnzimmer

"Jahr für Jahr entsteht eine neue Generation der Panonci. Aber was bleibt, ist die Freude am Musizieren und Singen", so Gisela Csenar, die auch beim örtlichen Kirchenchor mitsingt und lange Jahre im Folkloreensemble "Kalo Slavoj" mitwirkte. Sonst fühlt sich die 61-jährige Lehrerin zuhause sehr wohl, auch am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde nimmt das Ehepaar Csenar gerne teil. Ihre große Liebe gehört aber der Gegend um den Mittelpunktstein. Dort besitzen sie und ihr Mann eine Hütte, im Sommer ist diese ihr zweites Wohnzimmer. "Die Gegend beim Mittelpunktstein ist unser Paradies, nirgendwo anders spürt man die Natur so wie dort. Es herrscht absolute Stille, es gibt keinen Stress, keine Hektik. Ideal, um auszuspannen."