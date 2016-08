Dritter Platz im Tischtennis für Oberwart

28.08.2016, 19:50 Uhr

UTTC Oberwart holte historischen dritten Platz im Cup.

OBERWART. Der UTTC Oberwart holte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte beim Österreichischen-Mannschaftscup in Kufstein sensationell den 3. Platz und nahm somit 5 Punkte zum Start in die 1. Bundesliga- Mannschaftsmeisterschaft mit!Mit dem neuen Team Victor Vajda, Dominik und Mathias Habesohn lief es sehr gut.Im Viertelfinale bezwang Oberwart Innsbruck mit 3:2, im Halbfinale folgte gegen den späteren Cupsieger Stockerau eine klare 0:3-Niederlage. Gegen Linz 1 gab es im Spiel um Platz 3 einen 3:1-Erfolg.