Bleigießen mit Bezirksvorsteher Prokop: Ein kräftiges Tier für den 16. Bezirk

30.12.2016, 00:00 Uhr

Zum Jahreswechsel zieht Bezirkschef Franz Prokop Bilanz und blickt für den Bezirk in die Zukunft.

OTTAKRING. (uko). "Das ist ein Tier, ein kräftiger Vierbeiner", sagt Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ), als er das erkaltete Blei nach dem Schmelzen aus dem Wasser nimmt. "Ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass wir kraftvoll unseren Weg weitergehen werden, weil uns seine positive Energie begleiten wird."Positive Energie kann nicht schaden, denn 2017 steht für den Bezirk einiges an. Viele Projekte, die bereits gestartet sind, sollen fortgesetzt werden. Das gilt zum Beispiel für die Neulerchenfelder Straße, wo die Experten gerade einen Plan für die Umgestaltung erstellen, nachdem die Bürger schon ihre Vorschläge eingebracht haben. Oder für die Schulsanierungen, in die 2017 noch einmal viel investiert wird.

Neuer, heller, grüner

Zeit und Respekt

Was 2017 außerdem kommen soll, ist mehr Kontakt mit den Bewohnern: Es wird ein mobiles Grätzelteam geschaffen, das Informationen direkt vor Ort bereitstellen soll. Der Bezirkschef will in Gesprächen mit den Menschen Anregungen, Wünsche und Probleme sammeln. Dafür soll auch ein Bürger- und Bürgerinnenparlament eingerichtet werden, vergleichbar mit dem bereits bestehenden Schülerparlament.Aber auch 2016 war man in Ottakring nicht untätig. "Meine persönlichen Highlights entdeckt man beim Spazierengehen von der Jubiläumswarte bis zum Gürtel", sagt Prokop dazu. Ganz oben ist der kleine Weihnachtsmarkt, der heuer sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat: "Er hat den schönsten Ausblick auf Wien." Dann das modernisierte Ottakringer Hallenbad, das 2016 wiedereröffnet wurde. Im Karl-Kantner-Park wurden neue Fitnessgeräte installiert und der vordere Bereich besser beleuchtet. Auch der Stöberpark wurde neu gestaltet.Das Jahr 2016 war für Prokop eine "Offensive der Neugestaltung und Begrünung". Dazu zählen auch die Baumpflanzungen in der Wattgasse mit der Platzgestaltung vor der Polizei im Bereich Wattgasse / Ottakringer Straße. Die Koppstraße wurde ebenfalls neu gemacht. Mit der neuen Gehwegbeleuchtung ist alles heller und freundlicher geworden: "Ein Gewinn für den Bezirk."Mit der Entwicklung der kulturellen Projekte im Bezirk ist Prokop zufrieden: "Wir haben eine bunte, lebendige Kunst- und Kulturszene, die gut vernetzt ist." Er freut sich über die optische Öffnung der Otta-#+kringer Brauerei mit ihren zahlreichen Veranstaltungen: "Da kommt ganz Wien auf Besuch nach Ottakring."Privat wünscht sich der Bezirksvorsteher mehr Zeit für seine Familie. Für den Bezirk möchte er, dass die Ottakringer offener und respektvoller miteinander umgehen: "Wir müssen auch 2017 Menschen, die unsere Hilfe brauchen, ein Stück ihres Weges begleiten und besonders Kinder und Jugendliche unterstützen."