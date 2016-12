Bluatschink in Pabneukirchen

PABNEUKIRCHEN. Seit nunmehr 25 Jahren ist das Musikduo Toni und Margit Knittel – besser bekannt als „Bluatschink“ unter dem Motto „Heiter-Kritisch-Schnulziges im Lechtaler Dialekt“ unterwegs. Vor allem die Live-Auftritte sind es, die Bluatschink zu etwas Besonderem machen. Jedes Mal ist es der breite Spagat zwischen gefühlvollen Balladen, tiefgründigen Texten und gnadenlosem Geblödel, für den dieses Tiroler Musikprojekt immer schon bewundert und geliebt wurde. Am Freitag, 13. Jänner, lädt das Katholische Bildungswerk Pabneukirchenum 19.30 Uhr zum Konzert in das Pfarrzentrum ein. Beim Programm erwartet die Konzertbesucher ein Mix aus alten „Schinken“ wie „A Schalele Kaffee“, „I han di gera“ oder „Funka fliaga“ – aber es werden auch viele neue Songs zu hören sein. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Erhältlich sind diese im "Gschenkskisterl Pabneukirchen".