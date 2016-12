Baumgartenberg: Mehr als 100 Krippen stimmten auf Weihnachten ein

21.12.2016, 00:00 Uhr

"Am Krippenweg auf Weihnachten zu" - unter diesem Motto luden die Goldhaubenfrauen zur Ausstellung mit vielen Krippen und einem Adventmarkt.

BAUMGARTENBERG. Kleine und große Krippen gab es von Freitag bis Sonntag rund um den Bauernhof von Goldhauben-Bezirksobfrau Gertrud Fröschl zu bewundern. Viele Besucher kamen und genossen im Hof die herrlichen Kekse und wärmten sich am Punsch. Am Samstag feierten die Goldhauben mit Landesobfrau Martina Pühringer 40 Jahre Goldhauben im Bezirk Perg. Der neu gegründete "Goldhaubenfrauenchor" des Bezirkes sang besinnliche Weihnachtslieder. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Förderzentrum in Waldhausen zu Gute. Die Goldhaubenfrauen des Bezirkes als Veranstalter boten viel Selbstgebackenes und -gebasteltes an. Am späten Sonntag-Nachmittag begann es sogar zu schneien, das sorgte für Weihnachtsstimmung. Im Bezirk Perg gibt es 25 Goldhauben-Ortsgruppen.