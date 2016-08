FC Stone: Neustart mit Oktoberfest am 16. und 17. September

WALDHAUSEN, STRUDENGAU. Der Jugendverein FC Stoned macht mit neuem Namen, dem FC Stone, weiter. Wie Obmann Alexander Steinkellner informiert, gibt es nicht nur einen neuen Namen sondern es wurden auch neue Statuten beschlossen. Neben der Jugendarbeit soll wie in der Vergangenheit das soziale Engagement, Tausende Euros wurden gespendet, weitergehen. Die Vereinsmitglieder kommen aus dem ganzen Strudegnau und dem angrenzenden Niederösterreich.

Ein kräftige Lebenszeichen will man mit dem Oktoberfest am Messegelände geben. Am Freitag, 16. September steigt ab 20 Uhr die „Warm-Up-Party. Jeder mit einem rosa T-Shirt bekommt einen Getränkegutschein. Am Samstag, 17. September spielen ab 20 Uhr „Die 3 Zünftigen“ auf. „Der Reingewinn dient wieder karitativen Zwecken, wie es immer bei uns war“, informiert Alexander Steinkellner.

VIP Tisch für acht Personen jetzt reservieren unter 0664 41 15 931.



Bilder aus dem Oktoberfest 2015.