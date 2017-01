Traditioneller Ball für Jung und Alt!

, 4312 Ried in der Riedmark AT

Ein Ball, bei dem Jung und Alt das Tanzbein schwingt? Traditionell wird am 5.1.2016 in Ried in die Lederhose geschlüpft und das Dirndl geschnürt. Der Rieder Bauernball freut sich seiner Beliebtheit schon seit Jahren und ist als gemütliche, aber zugleich auch rauschende Abendveranstaltung bekannt. Bei Geschicklichkeitsspiel und diversen Einlagen erfreuen sich Junge und Junggebliebene. Zünftige Musik wird von den "Hügelländern" und den "Almbrasslern" geboten. Zünftig geht's bei der Schuhplattlerdarbietung der Kindergruppe "Lederhosenbande" zu. Höhepunkt ist die Mitternachtseinlage, von der nicht zu viel verraten werden will. Lasst euch überraschen. Beginn ist um 20:00 Uhr im Gasthaus Mayr, 8 € Eintritt, Veranstalter: Landjugend Ried/Katsdorf und Ortsbauernschaft Ried