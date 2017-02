Ö3 sendete live aus Schwertberg

10.02.2017, 13:24 Uhr

Andi Knoll mit Challenge "Knoll packt an" bei Kathi's Blumenstube.

SCHWERTBERG. Was macht Österreich während er moderiert? Genau auf diese Frage will Ö3-Moderator Andi Knoll eine Antwort und hilft deshalb jeden Freitag in verschiedenen Unternehmen in ganz Österreich mit. Bisher war er in einem Gasthaus, hat bei der Weinlese geholfen, Reifen gewechselt, Bräute eingekleidet, im Lebensmittelgeschäft gearbeitet, bei einer Tagesmutter ausgeholfen und Post ausgetragen. Vergangenen Freitag war er bei "Kathi's Blumenstube" in Schwertberg zu Gast. Zu tun hatte Knoll jede Menge: Blumensträuße binden, Blumen ausliefern und für eine Großbestellung Topfpflanzen dekorieren. Elernt hat er bei seinem Einsatz als Florist auch so einiges: Wem schenkt man welche Blume zum Valentinstag? Wie macht man ein Blumenarrangement, damit es zusammen passt? Wie pflegt man Blumen? Geschäftsführerin Katharina Guttenbrunner war mit dem "Gastarbeiter" zufrieden: "Er war sehr bemüht und sich für keine Arbeit zu schade."