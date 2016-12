Das Sport-Jahr 2016 im großen Bilder-Rückblick

28.12.2016, 00:00 Uhr

Die BezirksRundschau präsentiert bewegende Momente des Sport-Jahres – bitte die Fotos anklicken.

BEZIRK PERG. Sportliche Top-Leistungen erbrachten viele Sportler aus dem Bezirk in diesem Jahr. Im Fußball ist die Leistung von Union Perg in der OÖ Liga hervorzuheben. In der Leichtathletik glänzte Philipp Kronsteiner, im Tischtennis Mauthausen bei den Staatsmeisterschaften. Die Prinz Brunnenbau Volleys schafften in Liga eins als Aufsteiger gleich den Klassenerhalt. Eine Auswahl der bewegendsten Momente finden Sie hier. Wir wünschen mit diesen Bildern einen guten Rutsch!