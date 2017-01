24.01.2017, 09:11 Uhr

Krasen Donchev Savov zum Cheftrainer des Tsv St. Georgen/Gusen befördert

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Coach Thomas Slach hat den Tsv St. Georgen an der Gusen in Richtung Ufc Eferding verlassen. Der bisherige Co-Trainer Krasen Donchev Savov wurde beim Bezirksliga-Ost-Klub zum Cheftrainer befördert. Savov war im Sommer 2016 mit Slach zu den Blau-Weißen gewechselt. Der Ex-Fußballprofi übernimmt zunächst bis Sommer. "Ich bin sehr froh, ihn zu haben. Er hat einen guten Zugang zur Mannschaft", sagt Sektionsleiter Günter Brandstetter.

Gefällt mir