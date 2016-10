„Neuer“ St.Georgener Marktlauf im AktivPark4222

ST. GEORGEN/GUSEN. Mit einer neuen Location und einer neuen Strecke wartet der 14. St. Georgener Marktlauf auf. Am 9. Oktober wird erstmalig auf einem 1150m langen Rundkurs rund um den AktivPark4222 gelaufen. Fünf Mal wird dabei die Start-/Zielgerade der Stadionrundbahn passiert. Das ergibt 5750m für den Hauptlauf. Die Kinder sind in unmittelbarer Nähe der Sportanlage unterwegs. Diese sind von der Tribüne aus auf der ganze Strecke einsehbar. Die Organisation obliegt der TSV-Sektion/sportteam-st-georgen. Erfreulicherweise hilft der gesamte Sportverein tatkräftig mit. Die Stockschützen stellen ihre Halle für die Siegerehrung zur Verfügung, die Fußballer bestreiten dieses Wochenende alle Spiele auswärts und fast alle anderen Sektionen habe sich für den Auf- und Abbau angemeldet. Nicht selbstverständlich für einen großen Sportverein mit so vielen unterschiedlichen Sportarten.

Beginn: 13:00 Uhr / Nachwuchsläufe 400m bis 2300m / Staffellauf 3x600m: 14:05 Uhr / Hauptlauf: 15:10 UhrInfos und Anmeldung: www.sportteam.st-georgen.atMeldungen für alle Läufe auch am Sonntag vor Ort noch möglich.