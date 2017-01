Geniale Erfindung gegen schlechte Gerüche

17.01.2017, 14:05 Uhr

Mitterkirchner Tüftler Bernhard Hoser entwickelt eine energiesparende „Kühlbox“ für Bio-Abfälle.

MITTERKIRCHEN. Am Anfang stand ein unappetitliches Problem: Kadaver – vor allem aus der Tierzucht – müssen am Bauernhof in einfachen Mülltonnen zwischengelagert werden, bis sie durch die Tierkörperverwertung abgeholt werden. Das führt oft zu extremer Geruchsbelästigung – und weckte bei Metallbauer Bernhard Hoser sowie den Landwirten Manfred und Heidi Brunner den Ehrgeiz, eine bessere Lösung zu finden. Der Metallbau-Unternehmer entwickelte in Kooperation mit der Tierkörperverwertung OÖ und Amtstierarzt Johann Schmalzer eine Kühlbox für Tierkadaver und Bio-Abfälle. „Kubio Cool“ nennt Hoser seine patentierte Konstruktion. Das Prinzip: Eine Art Liftschacht aus Betonfertigteilen wird in der Erde vergraben. Dort hinein kommt die Biotonne. Diese fährt nur bei Bedarf per Hebemechanismus hoch. Ansonsten bleibt der Schacht mit einem isolierten Deckel luftdicht verschlossen – und keine Gerüche dringen nach außen. „So wird die natürliche Kühlung in der Erde genutzt, was den 'Kubio Cool' energie- und damit kostensparend macht“, erklärt der Entwickler, der bereits einige Pilotanlagen auf Bauernhöfen in Betrieb genommen hat. Die Erfahrungen mit den Prototypen bei Schweinebauern sind sehr positiv. „Der größte Vorteil ist sicher, dass es keine Geruchsbelästigung mehr gibt. Die Handhabung ist absolut hygienisch, weil sich der Deckel automatisch öffnet und schließt." Der Tüftler denkt schon weiter: Er will "Kubio Cool" künftig auch als Biotonne für Wohnsiedlungen oder in der Gastronomie einsetzen.

