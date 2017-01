SVR-Kicker jagten dem Puck hinterher

20.01.2017, 11:35 Uhr

"Einige Spieler haben schon einmal Eishockey gespielt. Alle anderen, auch unser Spanier Prada, sagten, dass sie Eislaufen können“, berichtet Auer, der selbst 16 Jahre lang in Kärnten in der 3. Liga als Eishockey- Spieler aktiv war. „Eine erste große Herausforderung war dann aber schon das Anziehen der Eishockey-Ausrüstung. Rund 25 Minuten haben wir dafür gebraucht.“ Nach den Aufwärmübungen wurde Fußball gespielt – am Eis. „Das machen auch viele Eishockey-Mannschaften“, weiß der Tormanntrainer. Nach dem Match gab's noch eine Übung für die Schnelligkeit.„Alle waren mit vollem Eifer dabei und es ging alles verletzungsfrei über die Bühne“, sagt Auer, der nach der Action noch das Training mit den Innviertel Penguins vor sich hatte.