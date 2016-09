01.10.2016, 07:58 Uhr

Maier Möbel eröffnet neuen Standort in Ried und feiert 85-jähriges Bestehen

RIED. Nach nur fünf Monaten Bauzeit eröffnete kürzlich die Maier Wohnwelt an ihrem neuen Standort in der Rieder Frankenburgerstraße 31. Rund 300 geladene Gäste feierten die Fertigstellung des Neubaus und gleichzeitig das 85-Jahr-Jubiläum des traditionsreichen Familienunternehmens. Karl Schauer, Eigentümer von Maier Möbel – Fenster – Türen betonte in seinem Eröffnungsstatement die tiefe Verwurzelung seines Einrichtungshauses in der Region. „Es ist der enorme Zuspruch unserer Kunden aus Ried und Umgebung, der uns motiviert hat, vom Hohen Markt in die Frankenburger Straße zu übersiedeln. Und wir werden es ihnen danken – mit unseren Angeboten sowie mit dem für Maier so typischen Wohlfühl-Plus, das man bei jedem Besuch hautnah erleben kann.“

