"La Vida es bella-Tribute to Frida Kahlo" Simone Pergmann- Marwan Abado & The J.A.Trio

La Vida es bella – A Tribute to Frida Kahlo

Simone Pergmann & Marwan Abado & The Jewish Art Trio

Simone Pergmann ist eine wunderbare Künstlerin und gehört zu den ganz großen Interpretinnen & Songwritern Jüdischer Musik. Das neue Programm " La Vida es bella" widmet sie der einzigartigen Künstlerin Frida Kahlo. An diesem Abend wird Simone Pergmann von dem phantastischen Weltmusiker Marwan Abado und dem Jewish Art Trio begleitet.

Sefardische Lieder, Klezmer, Tangos und Eigenkompositionen von Simone Pergmann & Marwan Abado verbinden sich auf sensationelle Weise mit den berührenden Texten von Frida Kahlo. Die MusikerInnen lassen große Gefühle spürbar werden, spielen mit vollem Sound und hoher Virtuosität, immer getragen von der einzigartigen Stimme Simone Pergmanns.

Ein unvergesslicher Konzertabend, kaum zu überbieten an Leidenschaft, Zärtlichkeit und hingebungsvoller Musik!

Jüdische Musiktage Salzburg in Kooperation mit dem JAZZIT und dem Institut für Jüdische Kulturgeschichte Salzburg.

Besetzung

Simone Pergmann: voc

Marwan Abado: oud, voc

Robert Friedl: clar, sax

Bernie Rothauer: g, perc

Peter Fürhapter: db Karten:0662/883264