ORF-Frühschoppen in Berchtesgaden

Salzburgisch-bayrische Gastlichkeit herrscht seit 15 Jahren im Bräustüberl Berchtesgaden - seit Walter Bankhammer, ein gebürtiger Niederalmer, als Wirt die Geschicke der Traditionsgaststätte leitet. Von drent und herent kommen die Besucher, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der ORF, Radio Salzburg, am kommenden Sonntag, 19. Februar, einen Frühschoppen veranstaltet, der direkt ausgestrahlt wird. 15 Jahre Bräustüberlwirt – das muss gefeiert werden! Weil vor 160 Jahren – genau genommen am 22. Februar 1857 - in München im Gasthaus “Zum ewigen Licht” vom Wirtsmetzger Joseph Moser die Weißwurst erfunden wurde, steht diese kulinarisch im Mittelpunkt.

Bankhammers Leidenschaft gilt neben der Gastronomie der Musik. Er ist Kapellmeister der Niederalmer, einer der gefragtesten Oktoberfestkapellen in München, und hat auch die Musikanten für den Frühschoppen ausgewählt: die Neukirchner Bradler mit Franz Kupfner, die Weinviertler Mährischen Musikanten mit Gernot Kahofer und den Sänger Egger-Luggi, der Wirtshauslieder zum Besten gibt. Moderatorin ist Karoline Koller. Beginn ist um 11. 00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine telefonische Reservierung unter 08652/976724 ist unbedingt erforderlich.