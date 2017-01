Galerie Thaddaeus Ropac eröffnet in London

15.01.2017, 20:59 Uhr

Die neue Londoner Galerie befindet sich im Ely House in Mayfair, einem historischen fünfstöckigen Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert, das von der New Yorker Architektin Annabelle Selldorf renoviert wurde. Die Galerie wird mit vier separaten Einzelausstellungen in den Räumlichkeiten im Erd- und ersten Obergeschoss eröffnet:Eine Präsentation früher Bilder und einer Videoinstallation von Gilbert & George, Amerikanische Minimal Art aus der Sammlung Marzona, Zeichnungen aus den 1950er und 1960er Jahren und eine Skulptur von Joseph Beuys sowie eine Einzelausstellung mit einer neuen Performance und Skulpturen von Oliver Beer.