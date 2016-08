Konzertreihe "Klangfarben der Orgel 2016"

Salzburg: St. Andrä Kirche |

SALZBURG. Ein Konzert aus der Reihe "Klangfarben der Orgel 2016" findet am 4.9. um 19:30 Uhr in der Kirche St. Andrä am Mirabellplatz statt. An der Orgel: Yvonne Dornhofer, Salzburg; (Mit Videoübertragung in den Kirchenraum).