Im Mostlandhof gibt es mörderisch gutes Essen

30.01.2017, 12:35 Uhr

Zum dritten Mal stand im Mostlandhof in Purgstall an der Erlauf "Dinner & Crime" auf der Speisekarte.

PURGSTALL. Zum dritten Mal ludenund ihr Ehemannnun zu "Dinner & Crime" in den Mostlandhof in Purgstall an der Erlauf, wo im Zuge eines köstlichen fünfgängigen Menüs, das Küchenchefmitundzubereitet hatte, ein Mordfall aufzuklären war, der den Gästen vonunddargeboten wurde.