05.01.2017, 21:39 Uhr

Sternsingeraktion 2017



16 Gruppen besuchten 17 Gebiete in der Pfarre Randegg.



Am 27. 28. 29. 30. u. 31. Dezember 2016 und 2. 3.4. 5. Jänner 2017 waren die Sternsinger unterwegs. Bei schönen, teils warmen Wetter, bis zu Sturm und Schneeregen fuhren oder gingen die Kinder mit ihren Begleitern zu den Häusern unseres Ortes. Teilweise waren die Straßen vereist und gefährlich, sogar Fahrzeuge samt Ketten machten sich selbstständig.



Herzlichen Dank an alle Kinder und Erwachsene, die für andere in diesen Tagen unterwegs waren. Danke an diejenigen die in Schule und Freundeskreis für diese Aktion geworben haben. Danke an die fleißigen Hände, die die Sternsinger Gewänder in den Pfarrsaal bringen und für die Reinigung und Instandhaltung sorgen. Danke an alle Kinder und Erwachsene, die mit ihrer frohen und herzlichen Art bei dieser Aktion dabei waren und die für Licht in einer oft düsteren Zeit sorgten.