Scheibbs sucht die Sportler des Jahres 2016

25.11.2016, 07:57 Uhr

Eigene Kandidaten nominieren



Und so geht's

Zahlreiche Sportler konnten auch heuer mit tollen Leistungen in ihren Sportarten überzeugen. Auch in diesem Jahr können unsere Leser nicht nur für unsere vorgeschlagenen Kandidaten abstimmen, sondern auch selbst ihren persönlichen Favoriten für die Wahl nominieren. Egal ob Einzelsportler oder Team, wir nehmen ihre Vorschläge ab sofort bis spätestens 12. Dezember gerne entgegen.Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Sportlerwahl 2016" an werner@schrittwieser.or.at und geben Sie uns Ihren persönlichen Sportler oder Mannschaft des Jahres 2016 mit einer kurzen Begründung bekannt.Oder laden Sie direkt in diesem Beitrag ein Foto Ihres Favoriten mit dem Namen hoch.