Natürliche Mittel für die Hautpflege

14.01.2017, 12:49 Uhr

Für viele von uns gehört die Pflege der Haut mittlerweile zum täglichen Ritual. Das Angebot an Pflegeprodukten ist mittlerweile sehr umfangreich und für jeden Hauttyp gibt es ein passendes Pflegemittel.

Obwohl die Auswahl sehr vielseitig ist, haben viele Produkte ähnliche und gar gleiche Inhaltsstoffe. In der Natur finden sich unzählige Pflanzen und Kräuter, welche für die Hautpflege schon seit vielen Jahren eingesetzt und verwendet werden. Natürliche Pflegeprodukte gehören zu den beliebtesten und meistverkauften Produkten überhaupt. Welche Pflanzen und Blumen gut für die Haut sind, möchte ich Ihnen im folgenden Artikel kurz erläutern.

Aloe Vera

Borretsch

Johanniskraut

Nachtkerzenöl

Kamille

Fazit

Die hervorragende Wirkung der Aloe Vera Pflanze ist schon seit mehreren Jahren bekannt. Ob bei Neurodermitis oder bei einem Sonnenbrand, Aloe Vera kann bei zahlreichen Hautproblemen helfen. Die Pflanze bzw. deren Inhaltsstoffe fördern sehr gut und zuverlässig die Wundheilung. Zudem wird Aloe Vera in den verschiedensten Formen auch bei einer trockenen Haut empfohlen. Zudem verfügt Aloe Vera noch über eine Vielzahl wichtiger Nährstoffe und Vitamine, welche für eine gesunde und schöne Haut notwendig sind.Hautpflegeprodukte, die aus den Inhaltsstoffen der Aloe Vera Pflanze hergestellt werden gibt es sehr viele. Sollten Sie eine trockene Haut haben, ist Aloe Vera sicherlich sehr empfehlenswert. Ob für das Gesicht oder für andere Körperstellen, Aloe Vera ist sehr gut verträglich und kann vielseitig eingesetzt werden. Am besten Sie überzeugen sich jedoch ganz einfach selbst von der hervorragenden Wirkung der Aloe Vera Pflanze bzw. der gewonnen Inhaltsstoffe. Aus dem Bereich der Kosmetik, ist Aloe Vera eigentlich nicht mehr wegzudenken.Weitere Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Aloe Der Name Borretsch leitet sich aus dem Arabischen ab und bedeutet im Prinzip nichts anderes, als "Vater des Schweißes". Borretsch gilt heute als ein Stärkungsmittel und zählt zu den besten und bekanntesten natürlichen Pflegeprodukten für die Haut. Das Heilkraut Borretsch kommt heute in der Kosmetik in vielen Produkten vor. Es ist sehr gut verträglich und die Wirkung sehr gut. Ob nun eine trockene Haut oder zur Vorbeugung von Falten, Borretsch ist in solchen Fällen sehr wirksam. Zudem wirken die Inhaltsstoffe auch bei Depressionen und bei Erkältungen. Das Heilkraut hat ein sehr vielseitiges Anwendungsgebiet und die Wirkung ist seit vielen Jahren bekannt. Die Medizin und Kosmetikindustrie nutzen schon seit vielen Jahren die Inhaltsstoffe des Heilkrauts.Weitere Infos: http://www.kraeuter-buch.de/kraeuter/Borretsch.html Johanniskraut ist ebenfalls ein sehr gutes und natürliches Heilmittel bzw. Pflegeprodukt für die Haut. Das Johanniskraut wird von Kosmetikern und Hautärzten bei den verschiedensten Hautproblemen, wie etwa Akne, sehr gerne verschrieben. Die Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass die Narbenbildung um ein Vielfaches reduziert werden kann. Auch bei Schuppenflechte und Neurodermitis kommt Johanniskraut immer häufiger zum Einsatz. Mit der Anwendung von Johanniskraut wird der Juckreiz gelindert und die Wundheilung positiv gefördert.Weiteres Infos: http://www.apotheken-umschau.de/heilpflanzen/johanniskraut Die Nachtkerze mit ihren gelben Blüten wird für die Herstellung von verschiedenen Pflegeprodukten seit vielen Jahren verwendet. Wenn Sie auf der Suche nach einem natürlichen Pflegeprodukt für die Haut sind, empfiehlt es sich auf ein Produkt mit den Inhaltsstoffen von Nachtkerzenöl zu vertrauen. Ob bei trockener Haut oder zur Vorbeugung von Faltenbildung, das Nachtkerzenöl bzw. die Inhaltsstoffe bieten eine sehr gute Wirkung bei Hautproblemen.Weitere Infos: https://oelerino.de/nachtkerzenoel Die Kamille ist seit Jahrtausenden als eine der wichtigsten und bekanntesten Heilpflanzen bekannt. Seit jeher wird die Pflanze auch bei Hautproblemen verwendet und angewandt. Zudem verfügt die Echte Kamille über viele weitere positive Wirkungen. Die Kamille ist sehr gut verträglich und es sind bis dato eigentlich keinerlei Nebenwirkungen bekannt. Bei Hautentzündungen wirkt Kamille sehr gut und linder zuverlässig die Schmerzen.Zusammengefasst bleibt zu sagen, dass es viele natürliche Pflegeprodukte für die Haut gibt. Eines haben jedoch alle Pflanzen und Heilkräuter gemeinsam, sie überzeugen mit einer sehr guten Wirkung. Ob bei Neurodermitis oder Hautentzündungen, die natürlichen Pflegeprodukte helfen gut und innerhalb kürzester Zeit. Vertrauen auch Sie auf diese Heilpflanzen aus der Natur. Die gute Verträglichkeit und natürlich die überzeugende Wirkung, werden auch Sie begeistern.