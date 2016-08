Schwere Unwetter haben Teile von Afritz, Arriach und Treffen verwüstet

29.08.2016, 20:33 Uhr

Arriach



Auch in der Nachbargemeinde Arriach sind alle Bäche über die Ufer getreten und haben teils schwere Vermurungen ausgelöst. "Fast die gesamte Gemeinde ist davon betroffen", sagt Bürgermeister Gerald Ebner: "Derzeit sind unzählige Rettungskräfte damit beschäftigt, Straßen freizumachen und die gröbsten Schäden zu beheben."

Treffen



Es bleibt regnerisch



In Treffen haben mehrere Vermurungen zu Problemen geführt. Eine größere Mure gab es zum Beispiel in der Einöde, unweit des Fensterwerks Strussnig, sagt Bürgermeister Klaus Glanznig. Die Millstätter Straße Richtung Afritz ist gesperrt, die Krastalbrücke war kurzzeitig in Gefahr, weggeschwemmt zu werden.Die Wetterprognose für morgen, Dienstag, ist ungünstig: Wenig Sonne, dafür Regenschauer und auch Gewitter.