10.02.2017, 20:14 Uhr

Noch einmal holten wir das Fest MARIÄ LICHTMESS in die Liturgie herein, hörten das Evangelium von der Darstellung Jesu im Tempel und von der Huldigung durch Hannah und Simeon.Bei der Predigt gestalteten wir eine Kerzenmeditation. Am Schluss der Hl. Messe bekam jedes Kind eine Kerze, diese werden wir beim Versöhnungsfest anzünden!