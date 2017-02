Kerzensegnung zum Fest Mariä Lichtmess

02.02.2017, 23:20 Uhr

endet die weihnachtliche Festzeit. Es ist der 40. Tag nach dem Weihnachtsfest - der Christbaum erstrahlt noch einmal, ebenso die Krippe ... bei dieser Festmesse denken wir an die Begegnung der beiden Tempeldiener Hannah und Simeon mit dem 40 Tage alten Jesuskind, dem Licht der Welt ... Maria und Josef bringen das Jesuskind in den Tempel um Dank zu sagen, Maria bringt ihr Reinigungsopfer (zwei Turteltauben), Jesus wird Gott geweiht ... wir haben uns in der Kirche St. Ruprecht versammelt, zur Festmesse mit der Segnung der Kerzen ... die Kirche ist stockvoll - viele Firmlinge und Erstkommunionkinder mit ihren Eltern, sehr sehr viele Leute sind zur Hl. Messe gekommen, haben Kerzen mitgebracht zur Segnung ... eine schöne Festmesse, die durch Volksgesang gestaltet wurde mit- vielen herzlichen DANK dafür ... ALLEN, die gekommen sind, um mitzufeiern, ein herzliches DANKE!!!