Tolle Parallelslalom-Bewerbe auf der Forsteralm

16.01.2017, 15:03 Uhr

Am 14. und 15. Jänner standen im NÖ Raiffeisen Club Nachwuchscup und beim Intersport Winninger Bambinicup sowie Raiffeisen Mittleres Mostviertel Kindercup die wohl spannendsten Bewerbe der Saison - die Parallelbewerbe- auf dem Programm. Die Union.Wyntersport nahm die Herausforderung an und richtete für insgesamt 121 Läufer aus Niederösterreich die organisatorisch sehr aufwändigen Bewerbe im Skigebiet Forsteralm aus.



Am Samstag gingen die besten 59 Nachwuchs-Rennläufer Niederösterreichs beim Raiffeisen Nachwuchscup an den Start. Zuerst wurde ein Qualifikationslauf gefahren, bei dem sich ergab, gegen wen die Läufer im Parallelbewerb antreten mussten. Anschließend wurde jeweils „Mann gegen Mann“ am blauen und roten Kurs gegeneinander Slalom gefahren. Aus Fairnessgründen wurden dann noch die Läufe gewechselt und man trat zum 2. Mal gegen seinen Kontrahenten an. Mit skifahrerischem Talent und Nervenstärke holten sich Vanessa Camus (Union St. Corona), Magdalena Bentz (Schiclub Göstling-Hochkar), Moritz Bayer (Schiclub Göstling-Hochkar) und Raphael Riederer (WSV Mönichkirchen) den Sieg in Ihren Klassen. Lena Offenberger (Union.Wyntersport), Louisa Leidl (Union.Wyntersport), Adrian Dion Tschach (SV Hohe Wand) und Matteo Fleischmann (WSV Pernitz) holten sich die Auszeichnung „bester Aufsteiger“ für den best-platzierten Nachwuchsracer des jüngeren Jahrgangs.Am Sonntag fanden die Kinder- und Bambinirennen des Gebiets NÖ West ebenfalls im Parallelbewerb statt. Auch dort fuhren 62 Athleten im direkten Duell zweimal gegeneinander und lieferten den Zuschauern spannende Zweikämpfe. Die Bambinis Laura Köberl (Union.Wyntersport), Constantin Bliem (Union.Wyntersport), Emma Gusner (ESV Amstetten) und Laurent Wurzer (Union Purgstall) waren die nervenstärksten Bambinis und zeigten die schnellsten Fahrten ihrer Klasse. Bei den Kindern fuhren Franziska Paumann (Union Purgstall), Finn Böhm (SC Nordwald), Valerie Körber (Union.Wyntersport), Paul Weber (Union Purgstall), Angelika Dallhammer (WSV Lunz), Nico Anderst (SC Nordwald), Lara Marie Seis (WSV Lunz), Stephan Koch (Union.Wyntersport), Paulina Bentz (SC Göstling) und Daniel Wöhri (SC Göstling) schneller als die Konkurrenz und holten sich damit Platz 1.„Solche Wettkämpfe auszurichten ist eine besondere Herausforderung für einen Verein, da neben Körpereinsatz auch enormes Knowhow erforderlich ist. Mehr als 40 freiwillige Helfer waren täglich für Aufbau, Zeitnehmung, als Torrichter und Pistenrutscher im Einsatz und sorgten trotz der Schneefälle der letzten Woche für optimale Bedingungen bei den Rennen auf der Piste beim 1 C Lift“, so der Sektionsleiter der Union.Wyntersport Gerhard Langsenlehner.