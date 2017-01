AAGalerie präsentiert Werke von Walter Öllinger

18.01.2017, 09:12 Uhr

Öllingers "Abstrakte Sichweisen"

WELS. Neue Ausstellung in der Stadtplatzgalerie Wels: Künstler Walter Öllinger präsentiert unter dem Titel "Abstrakte Sichweisen" seine Werke. Die Vernissage dazu findet am 2. Februar um 19.00 Uhr statt. Es spricht Andreas Strohhammer, Kuratos - Lentos Kunstmuseum. Die Ausstellung kann bis Ende Mai 2017 zu den Öffnungszeiten (Mo bis Fr 9.00 bis 18.00 Uhr) besucht werden."Malen ist über die Zeit ein unverzichtbarer Teil von mir geworden. Ständig bin ich auf der Suche nach dem einen Pinselstrich, der einen Fläche, der einen Farbkombination, die alle Emotionen in sich birgt und mir das Gefühl schenkt, für einen kurzen Augenblick Teil der Schöpfung zu sein. Diese Momente machen süchtig. Ganz gelingt es nie, aber in die Nähe möchte ich so oft wie möglich gelangen. Das Studium bei Christian Ludwig Attersee hat mir ein Stück des Weges gewiesen. Gedanken sind abstrakte Konstruktionen, die in uns wachsen. Es gehört zu unseren Bedürfnissen sich darüber auszutauschen. Manche dieser Gedanken ereilt das Schicksal in abstrahierter Form, gepaart mit Farben und Emotionen auf einem Malgrund zu verschmelzen. Wenn jemanden eines meiner Bilder anspricht, tritt dieser Mensch in Dialog mit meinen in Farben gehüllten Gedanken. Er dreht und formt sie, bis daraus sein eigenes abstraktes Gedankenbild oder eine Geschichte entsteht. Wenn das geschieht, ist mein Bild für seinen Betrachter gelungen."