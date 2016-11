Ein Abend im Zeichen alter Hadern in Wels

Am Samstag, den 10.12. um 21 Uhr werden Markus "Kimbus" Kienberger (u.a.) und Michael "Mike" Springer (u.a.) aliasim Pub(Ex-) in der Pfarrgasse auftreten: Wie der Name des Projekts schon vermuten lässt, wird das Duo dabei Highlights der österreichischen Musikgeschichte von Größen wie Georg Danzer, Wolfgang Ambros und Co. zum Besten geben, aber auch Evergreens von Weltstars wie Johnny Cash und vielen mehr akustisch performen. Und wer die beiden Urgesteine der Welser Musikszene schon mal live on stage erlebt hat, dem ist bekannt, dass auch der Humor bei garantiert nicht zu kurz kommen wird.Beginn: 19 UhrEintritt: Frei