Welser Nachtwächter lädt zu seiner Buchpräsentation

18.01.2017, 10:47 Uhr

Johann Kaiser veröffentlicht im Eigenverlag wieder ein neues Druckwerk

WELS. Seit etwa 9,5 Jahren führt Johann Kaiser in Wels Nachtwächterwanderungen durch, in den letzten beiden sogar als einziger konzessionierter Nachtwächter. Seine Anekdoten, Erfahrungen und Informationen der Wanderungen hält er in seinen Büchern fest. Am 11. Februar um 14.00 Uhr stellt er in der Burg Wels sein drittes Nachtwächterbuch unter dem Titel "Hört ihr Leut' und lasst euch sagen..." vor. Die Leser erwartet auf 110 Seiten kurzweilige Unterhaltung mit Neugeschichten, als auch bisherigen Erfolgsgeschichten. Das dritte Buch, das es heuer im Taschenbuchformat gibt, ist in der Burg Wels, in der Sparkasse Ringstraße und in der Wels Info erhältlich.