Freuen Sie sich auf einen Abend mit dem Vokalensemble Choropax. Die neun Sänger begeistern mit Schlagern in mehrstimmigen Arrangements, Volksliedern, Gospels und Kunstliedern. Gerne singen sie auch Stücke mit eigenen Texten.

Vorverkaufskarten gibt es in Bad Wimsbach in der Trafik Wögerer, in der Raiffeisenbank und in der Sparkasse.