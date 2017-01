U16-Vizestaatsmeistertitel für Simone Freiding

30.01.2017, 20:41 Uhr

Nach zwei Landestiteln in der Mannschaft schlug die Stocksportlerin des ESV Rassach nun im Einzel zu.

Den Grundstein für den Erfolg legte die Schülerin der NMS Stainz bei der Unterliga-Meisterschaft in Hausmannstätten, wo sie sich als eine von vier Vertreterinnen aus dem Gebiet West für die Landesmeisterschaft qualifizierte. In Hart ging diese wiederum auf Eis über die Bühne und erneut reichte ein zweiter Platz für das Staatsmeisterschaftsticket. Austragungsort war danach die Eishalle Marchtrenk im Bezirk Wels-Land, wo acht Bundesländervertreterinnen um den Titel kämpften. Zwei Durchläufe mit je vier Durchgängen waren von den U16-Spielerinnen im Zielbewerb Einzel zu absolvieren. Dabei waren Zielgenauigkeit, Distanzgefühl und Taktik gefordert.„Wir haben eine tolle Vorstellung gesehen“, gratulierte Bundesfachwart Albert Ahammer bei der Siegerehrung allen Teilnehmerinnen zu ihren Leistungen. Um schließlich Sina Rieger vom Tiroler ESF Pinswang (253 Punkte) zum Sieg vor Simone Freiding (224) und Anja Salbrechter (220, EV Rottendorf Seiwald) zu gratulieren.Mit Platz 2 im Einzelbewerb erfüllte sich für Simone Freiding, die bereits zwei Landes- und einen Bundesvizemeistertitel in der Mannschaft auf ihrem Konto hat, ein Traum. Bürgermeister OSchR Walter Eichmann kam in Stainz zum Gratulieren. „Da kann man sich aufrichtig mitfreuen“, stellte er der Nachwuchsarbeit des ESV Rassach ein gutes Zeugnis aus. Obmann Josef Mörth, der Vater der Rassacher Erfolge, drückte die Freude auf seine Weise aus: „Ouft fuatfoahn und nix hoambringan, des is nix fia uns.“