Polytechnische Schule: Ein Jahr der Orientierung

27.12.2016, 09:00 Uhr

Im neunten Schuljahr eine Polytechnische Schule zu besuchen, kann bei der Berufsorientierung helfen.

MARCHTRENK. Einer Polytechnischen Schule wird auch heute oft noch wenig Wertschätzung entgegengebracht. Das weiß auch Markus Zeller, Direktor der PTS Marchtrenk: "Gerade bei Elternabenden in den Neuen Mittelschulen, wo wir unsere Schule vorstellen, merkt man immer wieder, dass das negative Bild in den Erwachsenenköpfen verankert ist." Die Leute seien dann umso überraschter, wenn sie die PTS besuchen und sehen, wie dort gearbeitet wird. Vor allem für Schüler, die sich über ihre Zukunft noch nicht im Klaren sind, sich orientieren und möglichst viele Fachbereiche kennenlernen wollen, sei das Poly-Jahr ideal. Allerdings: "80 Prozent der Schüler, die zu uns kommen, wissen schon sehr genau, welchen Berufsbereich sie ausüben wollen, ja sogar bei welcher Firma sie sich bewerben wollen", so Zeller.

Fokus auf die Praxis

Die PTS Marchtrenk bietet die Fachbereiche Elektrotechnik, Metallverarbeitung und Mechatronik, IT-Technik, Handel und Büro, Dienstleistung und Tourismus, Holz und Bau sowie einen Aufbaulehrgang für Schüler mit speziellem Förderbedarf an. Das Jahr beginnt mit zweimal drei Tagen Schnupperlehre. Hier können sich die Schüler in selbstgewählten Firmen ihr Wunschberufsfeld ansehen. Dann folgt der Regelunterricht, der aus den zwei Säulen allgemeine Pflichtgegenstände und berufspraktischer Teil besteht. Insgesamt stehen den Schülern dann noch einmal 20 Praxistage zur Verfügung. Obwohl jeder dritte Schüler mit ausgezeichnetem oder sehr gutem Erfolg in die PTS kommt, setzt Zeller auf die Leidenschaft: "Noten sind nicht ausschlaggebend für die Ausbildung, sondern das, was ich gut kann oder gerne mache." Zeller ist besonders stolz darauf, dass die Werkstätten der Schule mit allen gängigen Großmaschinen ausgestattet sind. Davon kann man sich am Tag der offenen Tür am 16. Jänner selbst überzeugen.