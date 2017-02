Bürgermeisterwechsel in der Marktgemeinde Völs!

16.02.2017, 12:39 Uhr

Huttlerbürgermeister Peter Ties und sein Huttlergemeinderat haben die Macht an sich gerissen!



Amtsübernahme

Schweres technisches Gerät entlang der Fassade des altehrwürdigen Gemeindehauses kündigte den fasnachtlichen Staatsstreich Ladeschaufel die Fahne der Faschingsgilde Völs gehisst!Der finale Akte folgte kurz darauf – und die BEZIRKSBLÄTTER waren bei den dramatischen Ereignissen exklusiv dabei: Kurz nach 9 Uhr enterte das Huttlerkomitee die Kommandobrücke des Gemeindeamtes: Huttlerbürgermeister, Faschingsgildenobmannsowie die Bodyguards (und jetzigen Gemeinderatsgehilfen)underhoben umgehend Anspruch auf die Inhaberschaft der Amtsgewalt. Echtzeit-Bürgermeisterblieb keine andere Wahl, als seinen Amtsessel zu räumen und die Schlüssel zu übergeben. Nachdem der Huttler im allgemeinen aber kein gemeiner Mensch ist, wurde der nunmehrig kurzfristig seines Amtes Enthobene mit einer "Joggl-Sachertortenkreation aus Alt-Völs" entschädigt. Außerdem durfte er der ersten offiziellen Sitzung des Huttlergemeinderates noch beiwohnen. Aufgrund des Faktums, dass wegen fehlender oppositionelller Wortmeldungsforderungen keine Beschlussfassung angestrebt, dafür aber diverse Destillate Marke Edelbrand definiert wurden, blieb ihm nichts anderes mehr übrig, als einen Kurzurlaub vom Bürgermeisterdasein anzutreten.

Amtsrücklegung

Entwarnung

Schwerwiegende politische Entscheidungsfindungen sind auch künftig nicht zu erwarten, weil diese erstens gar nicht gesucht werden und die Amtszeit der honorigen Herren überschaubar ist: Die Huttler verabschieden sich am Faschingsdienstag wieder – ob der Herr Huttlerbürgermeister die Gemeindeamtsschlüssel aber wieder zurückgibt, steht noch nicht schlüssig fest: "Amol schaugn, wia des Amtieren so isch", meinte Peter Ties auf Anfrage und ließ bereits durchklingen, dass es sich im feudalen Bürgermeistersessel aus Völser Goasleder inkl. Liege- und Massagefunktion hervorragend regieren lässt.Und für alle, die sich jetzt ernstliche Sorgen machen bzw. Amtsgeschäfte zu erledigen haben: Die Gemeindeverwaltung steht wie gewohnt zu den Amtszeiten uneingeschränkt zur Verfügung ...Einen Arbeitsnachweis der Faschingsgilder Völs vom großen Umzug am vergangenen Sonntag finden Sie auf