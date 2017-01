Medaillenkandidat 2022 in Peking aus Grinzens

07.01.2017, 17:37 Uhr

Internet-Sportportal "Laola1" sieht das Eisschnelllauftalent als heimische Zukunftshoffnung!

Gabriel Oder aus Grinzens ist den heimischen Wintersportfans bereits bestens bekannt – zusammen mit Viola Feichtner aus Oberperfuss und Viktoria Schinnerl aus Götzens bildet er ein erfolgversprechendes Talente-Trio im Eisschnelllauf.Seine Klasse blieb auch dem Internet-Sportportal "Laola1" nicht verborgen. In einem Bericht über die hoffnungsvollsten österreichischen Sporttalente bis zum Jahr 2015 wird Gabriel Odor als "Medaillenhoffnung für die olympischen Winterspiele 2022 in Peking geführt.

"Heißer Medaillentipp"



Weitere Hoffnungen

Die Begründung liest sich im Internet-Bericht wie folgt:"Österreich ist mit Vanessa Herzog im Eisschnelllauf bereits in der Weltspitze vertreten, in einigen Jahren könnte dies auch bei den Männern der Fall sein. Der 16-jährige Gabriel Odor vom Union Speedskating Club Innsbruck stellte im Dezember drei neue Juniorenrekorde auf, dabei ist er sogar noch ein Jahr jünger als Linus Haidegger, dem bisherigen Rekordhalter. Seine stärksten Disziplinen sind der Massenstart und die 1.500 Meter, in deren Saisonbestenliste er weltweit auf Platz vier rangiert. Da er die Limits erreicht hat, durfte er bereits in der vergangenen Saison beim Juniorenweltcup starten, obwohl er noch ein Jahr zu jung war. Geht seine Entwicklung derart rasant weiter, ist Odor ein heißer Medaillen-Kandidat in Peking 2022."Die weiteren Talente, die laut "Laola1" das Zeug haben, Großes erreichen zu können, sind:* Marco Rossi, 15 Jahre, Eishockey, Vorarlberg* Sarah Lagger, 17 Jahre, Leichtathletik, Kärnten* Thomas Schaffer, 19 Jahre, American Football, Wien* Caroline Pilhatsch, 17 Jahre, Schwimmen, Steiermark* Christoph Meissl, 16 Jahre, Skifahren, Salzburg* Lisa Grill, 16 Jahre, Salzburg* Thierno Ballo, 15 Jahre, Fußball, Oberösterreich* Luka Brajkoviv, 17 Jahre, Basketball, Vorarlberg* Arabella Koller, 16 Jahre, Tennis, Salzburg* Mathias Czizsek, 17 Jahre, Judo, Wien