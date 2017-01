Einfach zauberhaft mit Thommy Ten und Amélie

19.01.2017, 09:21 Uhr

Thommy Ten und Amélie stellen selbst Zauberkollegen vor ein großes Rätsel und beeindruckten zuletzt auch Stars wie Heidi Klum, Simon Cowell oder Thomas Gottschalk gleichermaßen. In der weltweit größten Talenteshow America’s got Talent erreichten die beiden aus 100.000 Bewerbern den 2. Platz und begeisterten in 8 Shows jeweils 16 Millionen Zuseher!Lassen Sie sich von Thommy Ten & Amélie live in diese Welt versetzen. Werden Sie darin selbst zum magischen Mitspieler! Thommy und Amélies Show ist vollgepackt mit modernen Illusionen, kabarettistischen Einlagen, mentalmagischen Elementen, jeder Menge Spaß und vielen magischen Momenten.Erleben Sie mit Thommy Ten erstklassige Zauberkunst der neuen Generation, denn vor Ihren Augen werden Dinge erscheinen oder zum Schweben gebracht, und Sie werden nicht begreifen, wie er das zustande bringt.Thommy Ten und Amélie17. Februar um 19.30 UhrArena Nova