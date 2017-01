Asperhofen Blue Hawks: Gesucht – schwere Jungs!

14.01.2017, 19:45 Uhr

Je schwerer, desto besser. Am kommenden Sonntag findet im BORG Neulengbach ein eigenes Probetraining für zukünftige Nachwuchs- und Kampfmannschaft- „Liner“ statt.

Heiß begehrt und stets gesucht im American Football - schwere Jungs. Deshalb veranstalten die Blue Hawks erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ein eigenes Tryout / Probetraining speziell für potenzielle „Liner“. Im Rahmen des „BIG-MAN Tryouts“ werden schwere und/oder große Jungs ab 13 Jahren für die Nachwuchsmannschaft und ab 17 Jahren für die Kampfmannschaft gesucht. Sie sollen das Team bereits in der bevorstehende Saison in der Division 3 unterstützen.

In den nächsten Wochen startet die intensive Vorbereitung auf die neue Saison bzw. Meisterschaft. „Jetzt ist der beste Moment um einzusteigen und mit dem Footballtraining zu beginnen“ erklärt Obmann Gabriel Karner, der sich vor Kurzem nach langer Überlegung dazu entschlossen hat, seine aktive Quarterback Karriere vorerst „auf Eis“ zu legen, um sich zu 100 % auf die vielseitigen Aufgaben als Obmann zu konzentrieren.„Jeder kann es schaffen, es gibt kein zu schwer oder zu wenig Erfahrung. Mit Ehrgeiz und regelmäßigem Training kann man schnell den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen!“ ergänzt Headcoach Matthias Mörth.„Big Man“, wie Liner auch genannt werden, agieren meist in der Offensive Line oder der Defensive Line und sind sehr wichtige Spieler für das gesamte Team. Durch Ihren mächtigen Körper und mit viel Kraft hindern sie als O-Liner ihre Gegner daran, das Spiel der eigenen Offense zu stören. Die O-Liner lassen im Idealfall niemanden vorbei und sich von niemandem wegschieben. Sie schützen durch das Blocken und Aufhalten der gegnerischen Spieler vor allem den eigenen Quarterback. So stellen sie sicher, dass der Quarterback genügend Zeit hat, um den geplanten Spielzug erfolgreich umzusetzen. Liner in der Defensive Line hingegen versuchen die gegnerische Offense am erfolgreichen Spiel zu hindern. Schafft es ein D-Liner die gegnerische O-Line zu durchbrechen und den gegnerischen Quarterback zu Fall zu bringen, spricht man von einem Quarterback-Sack.Das „Big Man“ Tryout für alle Nachwuchsspieler ab ca. 13 Jahren, sowie für die Kampfmannschaft für alle ab 17 Jahren (Altersobergrenze gibt es keine) findet am kommenden Sonntag, 22.01.2017, von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr im BORG Neulengbach statt. Jeder der sich selbst überzeugen will und das Training sowie das Team kennenlernen möchte, ist eingeladen das Probetraining zu besuchen. Mitzubringen sind nur Sportgewand und Sportschuhe. Für die Organisation wird bei Interesse um Voranmeldung unter office@bluehawks.at ersucht.